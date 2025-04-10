الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

الحكم على بلوجر شهيرة بتهمة ارتكاب جريمة مخلة بالآداب 15 مايو

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

حجزت محكمة أكتوبر، جلسة محاكمة  بلوجر شهيرة، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة مخلة، للحكم لجلسة 15 مايو المقبل. 

وكانت محكمة أكتوبر، قررت في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة البلوجر الشهيرة في اتهامها بجريمة مخلة لجلسة اليوم 10 أبريل لإرفاق صورة رسمية من تقرير كاميرات مراقبة. 

محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها في جريمة مخلة بأكتوبر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر تدعى “ع. ا”، وترحيلها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة في اتهامها بالزنا.

وحضر لقسم شرطة أكتوبر، مأمورية من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام وبصحبتها بلوجر تدعى “ع. ا”، 30 سنة، مقيمة بـ كمبوند في دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حكم حضوري سنة، وجرى اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

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اكتوبر محاكمة البلوجر الشهيرة شرطة أكتوبر

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