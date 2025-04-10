وزير الاستثمار: الدولة تتبنى إصلاحات نقدية لخفض معدلات التضخم

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم، وتنفيذ إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليصل إلى (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر

أشار «الخطيب» إلى أن الدولة تتبنى أيضا إصلاحات تجارية من خلال سياسات تجارية واضحة تستهدف تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر وتيسير الإجراءات على الحدود وتقيل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

جاء ذلك خلال مشاركة بفعاليات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة بحضور الفريق أول مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية بالبلدين.

رقمنة المنصات

وكشف وزير الاستثمار، أنه يجري العمل أيضا على ملف دور الدولة في الاقتصاد، وكذا رقمنة المنصات إلى جانب المشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال".

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مارس في مصر إلى 13.1%

التضخم في مارس؛ أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية



سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

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