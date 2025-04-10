وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان

نهلة رمضان، كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فريقا استشاريا طبيا وذلك للإشراف ومتابعة علاج اللاعبة نهلة رمضان، بطلة مصر السابقة في رفع الأثقال، وتذليل كافة المعوقات للاعبة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم على نفقة الدولة.

وتشكل الفريق الطبي من كل من؛ الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذة الدكتورة داليا أحمد نافع، أستاذ أمراض الدم والأمراض الباطنة بجامعة الإسكندرية، واللواء طبيب هشام السلمي، استشاري الطب الطبيعي والتأهيل بالقوات المسلحة، وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لا تدخر جهدا من أجل دعم ومساندة أبنائها، ايمانا من دور الدولة المصرية تجاههم وأيضا تقديرا للدور الكبير الذي قام به هؤلاء الأبطال في رفع اسم مصر عاليا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نهلة رمضان تعتبر من أبرز الرياضيات في تاريخ رفع الأثقال المصري، لذلك فالدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل المساعدة تقديرا لما قامت به من أجل الوطن.

ضمور العضلات، أعراض وأسباب الإصابة بمرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

وتم تداول العديد من الأنباء حول تدهور الحالة الصحية للعبة رفع الأثقال نهلة رمضان، والتي سبق وأعلنت أسرة بطلة رفع الأثقال إصابتها بضمور في العضلات، مؤكدين على أنها في مرحلة متأخرة من العلاج.

ونستعرض في التقرير التالي أعراض وأسباب الإصابة بمرض بطلة الأثقال المصرية نهلة رمضان، ضمور العضلات.

ضمور العضلات

ضمور العضلات هو فقدان أو ترقق أنسجة العضلات، حيث يلاحظ المرضي انخفاضًا في كتلة العضلات وقوتها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ومع ضمور العضلات، تبدو العضلاتك أصغر من المعتاد، ويمكن أن يحدث ضمور العضلات بسبب سوء التغذية أو التقدم في السن أو الوراثة أو قلة النشاط البدني أو بعض الحالات الطبية.

ويحدث ضمور عدم الاستخدام (الفسيولوجي) عندما لا يستخدم الشخص عضلاته بشكل كافٍ، ويحدث ضمور الأعصاب بسبب مشاكل أو أمراض الأعصاب.

ما هي أعراض ضمور العضلات؟

تختلف أعراض ضمور العضلات اعتمادًا على سبب الحالة، والعلامة الأكثر وضوحًا لضمور العضلات هي انخفاض كتلة العضلات، وقد تشمل العلامات الأخرى لضمور العضلات ما يلي:

ذراع واحدة أو ساق واحدة أصغر من الأخرى.

ضعف في ذراع واحدة و/أو ساق واحدة.

خدر أو وخز في الذراعين والساق.

صعوبة في المشي أو التوازن.

صعوبة في البلع أو التحدث.

ضعف الوجه.

فقدان الذاكرة التدريجي.

أسباب الإصابة بضمور العضلات

يعتمد سبب ضمور العضلات على النوع، ويحدث ضمور عدم الاستخدام (الفسيولوجي) بسبب عدم استخدام العضلات بشكل كافٍ، فإذا توقف الشخص عن استخدام عضلاته، فلن يهدر الجسم الطاقة التي يحتاجها للعناية بها، بدلًا من ذلك، سيبدأ الجسم في تكسير العضلات، مما يتسبب في انخفاض حجمها وقوتها، وقد يؤثر علي ضمور عدم الاستخدام إذا كان الشخص:

يعيش نمط حياة خامل.

يعاني من سوء التغذية.

لا يحصل على قدر كافٍ من التمارين الرياضية.

يجلس في وظيفة مكتبية طوال اليوم.

يعاني من اضطراب وراثي مثل ضمور العضلات أو مرض شاركو ماري توث.

لا يمكن تحريك الأطراف بسبب السكتة الدماغية أو حالات أخرى مثل التهاب الجلد والعضلات.

يعاني من ضمور مرتبط بالعمر.

يحدث الضمور العصبي بسبب إصابة أو مرض يصيب الأعصاب التي تتصل بالعضلات، وعندما تتضرر هذه الأعصاب، فإنها لا تستطيع تحفيز الانقباضات العضلية اللازمة لتحفيز نشاط العضلات، وعندما لا تنقبض العضلات، يعتقد الجسم أن الشخص لم يعد بحاجة إليها، لذا يبدأ في تكسيرها، مما يتسبب في انخفاض حجمها وقوتها، وتشمل الأمراض والحالات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على هذه الأعصاب ما يلي:

التصلب الجانبي الضموري (ALS).

متلازمة غيلان باريه.

متلازمة النفق الرسغي.

شلل الأطفال.

إصابة الحبل الشوكي.

التصلب المتعدد.

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