السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الصحة تكشف عن 12 نوعا من الإعاقة تستحق كارت الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة،
بطاقة الخدمات المتكاملة، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن أهم الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» 

وفي رصد لأهم أنواع الإعاقات تشمل:

1-البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد.

2-الشلل الرباعي.

3-الشلل الدماغي.

4-حالات ضمور العضلات.

5-شلل الأطفال في طرف أو أكثر.

6- حالات كف البصر.

7-الإعاقات المتعددة.

8- حالات متلازمة داون.

9- الإعاقات الذهنية الأخرى.

10- معدل ذكاء 35% أو أقل.

11-  حالات طيف التوحد.

12-التقزم.

 

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

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أوضحت وزارة الصحة أن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل:

1-تسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الرسمي للوزارة.

2- تتضمن البيانات (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان).

3-إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي.

 

تحرص وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، على تسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، منوهًا بأن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الجهات واللجان التابعة لها ولجان مستشفيات الجامعة، والقوات المسلحة، والشرطة هي لجان منوطة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية، تحول الطلبات إلى وزارة التضامن التي تقوم بدورها بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

 

كانت أعلنت وزارة الصحة أنه  تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.

 

كارت الخدمات المتكاملة 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مناظرة وإنهاء الكشف الطبي على 467 ألفًا و715 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و38 ألفًا و105 مواطنين من طالبي الحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) مضيفًا أنه تم مناظرة 300 ألف و125 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

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