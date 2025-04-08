الثلاثاء 08 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يشهد احتفال سفارة باكستان باليوم الوطني الـ85

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة باكستان بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ85 لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور السفير عامر شوكت سفير باكستان لدى القاهرة.

العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وباكستان 

 

وأعرب المهندس محمد شيمي، خلال كلمته في الحفل، عن خالص التهنئة لحكومة وشعب باكستان بهذه المناسبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

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الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس

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