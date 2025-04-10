مي القاضي ضيفة ياسمين عز في "كلام الناس" اليوم

تحل الفنانة مي القاضي في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، ضيفة على برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر قناة mbc مصر.

ويتطرق اللقاء للحديث عن مشاركة مي القاضي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “العتاولة 2”، وإلى أعمالها الفنية المقبلة، وغيرها.

مسلسل العتاولة 2

وعرض الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” في رمضان الماضي عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وحقق نجاحا كبيرا.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة 2 في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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