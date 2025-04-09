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حوادث

فيديو يرصد واقعة سرقة هاتف سيدة وسحلها في الإسكندرية.. وتحرك عاجل من الشرطة

فيديو يرصد واقعة
فيديو يرصد واقعة سرقة هاتف سيدة وسحلها في الإسكندرية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات وسحلها بأحد شوارع الإسكندرية.
  

فيديو يرصد واقعة سرقة هاتف سيدة وسحلها في الإسكندرية..وتحرك عاجل من الشرطة 
فيديو يرصد واقعة سرقة هاتف سيدة وسحلها في الإسكندرية، فيتو

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة الامن مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات وقيامها بالتشبث بالتروسيكل وسقوطها أرضًا بالإسكندرية.
 

فيديو يرصد واقعة سرقة هاتف سيدة وسحلها في الإسكندرية

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها ذكرت أنها بتاريخ 7 أبريل  الجارى أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية قام شخصان يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة هاتفها المحمول؛ مما نتج عنه سقوطها أرضًا وإصابتها ببعض السحجات وعدم قيامها بتحرير محضر بالواقعة.
 

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية.

 كما تم ضبط التروسيكل المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المحمول.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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