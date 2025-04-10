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التموين: إنشاء سجل تجاري مميز بالبحر الأحمر بالتعاون مع الغرف التجارية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة

التقى حسام الجراحي المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر خالد عبد الجليل، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، والتوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.

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البحر الأحمر الخدمات الحكومية الشراكة مع القطاع الخاص المجتمع المدنى

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