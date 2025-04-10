الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

بدوي يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات لمناقشة استراتيجية وزارة البترول

كريم بدوي،فيتو
كريم بدوي،فيتو

يعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا بمقر شركة إيجاس، بحضور قيادات الوزارة والهيئة العامة للبترول، والشركات القابضة، وشركات القطاع العام والاستثماري والمشترك، وذلك في إطار تعزيز آليات المتابعة والتنسيق داخل منظومة قطاع البترول.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من وكلاء الوزارة، ونواب رؤساء الهيئة، وقيادات شركات إيجاس، وإيكم، والثروة المعدنية، إلى جانب رؤساء الشركات القابضة وشركات الإنتاج والتكرير والخدمات البترولية.

استعراض أداء شركات قطاع البترول خلال الفترة الماضية 

ويهدف اللقاء إلى استعراض أداء الشركات خلال الفترة الماضية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل، إلى جانب مناقشة آليات تطبيق الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية للنهوض بالقطاع، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والإدارية.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الإعلان عن عدد من القرارات التنظيمية المهمة، من بينها تعيين مساعدين جدد لرؤساء الشركات، في إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء وضخ الكفاءات الشابة في مواقع القيادة.

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