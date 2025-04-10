الخميس 10 أبريل 2025
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سياسة

حزب الجبهة الوطنية: اجتماعات مكثفة لاستكمال التشكيلات التنظيمية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن اللجنة المُشكلة لاختيار قيادات الحزب في الأمانات النوعية وأمانات المحافظات، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، مستمرة في عقد اجتماعاتها لاستكمال التشكيلات التنظيمية في أسرع وقت، تمهيدًا لانطلاق الفعاليات الميدانية والاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

الاستحقاقات السياسية المرتقبة

 

وخلال اجتماع الأمانة العامة لمناقشة خطة العمل للفترة المقبلة في ضوء التحديات الوطنية والاستحقاقات السياسية المرتقبة أعلن القصير اقتراب افتتاح المقر الرئيسي الجديد للحزب بالقاهرة الجديدة، ليكون مركزًا متطورًا لإدارة العمل الحزبي وتنظيم الفعاليات المختلفة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للحزب على كافة المستويات التنظيمية والسياسية والإعلامية.

 

واستعرض الاجتماع مع أمين العضوية اللواء أحمد سعد موقف إصدار وتسليم كارنيهات العضوية، حيث تم التأكيد على الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية لضمان انتظام عملية القيد والتوثيق.

 

خطة لتطوير الخطاب الإعلامي

 

كما ناقش الاجتماع مع أمين أمانة الإعلام الدكتور محمود مسلم تقييم الأداء الإعلامي للحزب خلال المرحلة الماضية، وجرى استعراض أبرز الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرسم صورة ذهنية جيدة للحزب، مع وضع خطة لتطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز حضور الحزب في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بحث احتياجات الأمانة من الكوادر والإمكانيات التقنية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

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وتناول الاجتماع أيضًا خطة تطوير الموقع الرسمي للحزب ليكون أكثر تفاعلًا مع المواطنين وأعضاء الحزب، ويعكس نشاط الحزب ورؤيته بفعالية.

 

وتم خلال الاجتماع، الإشادة بالزخم والأنشطة والفعاليات التي نظمها الحزب خلال الفترة الماضية وخاصة خلال احتفالات عيد الفطر المُبارك.

 

الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية

 

عقد اجتماع الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية برئاسة السيد القصير وبحضور نواب الأمين العام النائب أحمد أباظة،  محمد منار عنبه، اللواء محمد عصام، وكذلك المساعدين  أحمد الحمامصي، مصطفى مسلم، وحمزة أحمد عضو هيئة المكتب.

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احتفالات عيد الفطر التواصل الاجتماعي الدكتور عاصم الجزار اللواء محمد عصام مواقع التواصل الاجتماعي مناقشة خطة العمل

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