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ثقافة وفنون

20 ألف جنيه إيرادات فيلم فار بـ 7 ترواح

فار ب7 ترواح
فار ب7 ترواح

 يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، فيلم  فار بـ 7 ترواح، ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025.

إيرادات فيلم فار بـ 7 ترواح 

وحقق فيلم فار بـ 7 ترواح إيرادات بلغت 20 ألف جنيه بشباك التذاكر أمس الأربعاء، بدور العرض السينمائي.

وفيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجم منهم  أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعه.

والفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

كما يشهد موسم عيد الفطر السينمائي هذا العام عرض فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

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