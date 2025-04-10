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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة بروض الفرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطلين تخصصا في النصب على المواطنين وتزوير شهادات وعقود  عقارات مقابل مبالغ مالية بمنطقة روض الفرج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود المباني والعقارات، وتقليد الأختام الحكومية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما أوراق مزورة وأكلاشيه ودفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وعدد 4  هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة روض الفرج تزوير اوراق رسمية مديرية أمن القاهرة

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