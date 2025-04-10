الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

تعرف على مؤشر التضخم السنوي والشهري لـ مارس 2025

ارتفاع معدل التضخم
ارتفاع معدل التضخم

التضخم في مارس؛ أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

 وأعد جهاز الإحصاء “ انفوجرافيك ” يرصد مؤشر التضخم السنوى والشهرى لـ  مارس 2025 كالتالى:

 

 معدل التضخم الشهرى لـ مارس 2025 

 

سجل معدل التضخم الشهرى لشهر مارس 2025 ارتفاعا بنسبة 1.5% عن شهر فبراير 2025

 

معدل التضـخم السنوي لإجمالي  الجمهورية 

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

 

 

 

التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2025 مقارنة بشهـر فبراير 2025):

 


 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.9%)

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.5%)

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%) 

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%)

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.9%)

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%)

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%)

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) 

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.5%) 

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الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والاحصاء معدل التضخم السنوي التضخم

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