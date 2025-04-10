الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

جركن بنزين وعود ثقاب، أدلة مسرح جريمة إشعال النار في سائق بعين شمس

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 استعلمت  نيابة عين شمس عن الحالة الصحية لسائق مصاب بحروق شديدة على يد زميله بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور، وتبين أن حالته خطيرة ويتواجد بقسم الحروق بالمستشفى ولا يمكن استجوابه. 

والبداية كانت من داخل أحد شوارع منطقة عين شمس حيث تصاعدت أصوات الصراخ  " الحقوا فيه واحد بيولع " ليتضح أن سائق توك توك ألقى بنزين على شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور ثم أشعل النار فيه فأوقعه مصابا إصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدورها أرسلت المستشفى العام إخطارا إلى قسم شرطة عين شمس يفيد باستقبالها شابا مصابا بحروق خطيرة ويخضع للعلاج، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن مشاجرة نشبت بين سائق توك توك وشاب بسبب خلاف حول أولوية المرور قام خلالها الأول بإلقاء جزء من بنزين معه في جركن على جسد الثاني ثم ألقى عليه عود ثقاب لتتصاعد النيران من الشاب مشيرين إلى أهم سمعوا المتهم يقول للمجني عليه “ هموتك محروق ”.

وتدخل الأهالي لإطفاء الشاب ومنع الجريمة وقاموا بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس منطقة عين شمس النيابة العامة

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