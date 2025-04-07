التموين: خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص

بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ أكتوبر 2024 تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة، بإشراف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الإنتاجية، بالاعتماد على أحدث أساليب الإدارة والتطوير.

تتضمن الخطة تصعيد كفاءات جديدة داخل المنظومة، بهدف رفع كفاءة العمل في واحدة من أكبر الكيانات الصناعية في مصر، حيث تضم الشركة 34 مصنعًا رئيسيًا، يعمل بها نحو 70 ألف موظف، إلى جانب شبكة ضخمة من المنافذ التسويقية تضم 39 ألف منفذ بيع، بالإضافة إلى نحو 10 مصانع تكاملية تنتج مجموعة متنوعة من السلع مثل الحلويات والمربى والمولاس والكحول الإيثيلي والطحينة.

وتُعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية صاحبة أكبر شبكة توزيع غذائية في البلاد، حيث تمتلك:

1060 مجمعًا استهلاكيًا، 8500 منفذ "جمعيتي"، 30 ألف بقال تمويني،300 سيارة سلعية متنقلة

820 جمعية تعاونية، إضافة إلى 34 مصنعًا لإنتاج الزيوت والسكر ومصنع "قها" الشهير، إلى جانب 135 مطحنًا ومضربًا، و2624 منفذًا ومخزنًا للسلع.

الشراكة مع القطاع الخاص

وفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحديث آليات منظومة التموين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عزمها الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير وإدارة المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة التوزيع.

وتسعى وزارة التموين من خلال هذه الشراكة إلى إعادة هيكلة المجمعات الاستهلاكية وفقًا لأحدث النظم العالمية، وتطبيق آليات الإدارة الحديثة، بما يضمن، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، تعزيز كفاءة إدارة المخزون والسلع، إدخال تقنيات رقمية متطورة في إدارة عمليات البيع، وتحسين بيئة العمل للعاملين داخل المجمعات، بالإضافة إلى تقليل الفاقد وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد.

ويجري حاليًا التفاوض مع القطاع الخاص لوضع رؤية شراكة لإدارة وتشغيل 7 مجمعات استهلاكية جديدة، من أبرزها، سوبر ماركت مجمع الإنتاج الإعلامي (300 م²)، سوبر ماركت كلية البنات (288 م²)، مجمع لحوم ودواجن السيدة زينب (140 م²)، مجمع أسماك السواح (81 م²)، سوق "شينزو آبي" المتكامل (105 محلات)، سوق غزة متعدد الأنشطة (16 محلًا)، مجمع سوبر ماركت العاشر من رمضان (170 م²)، مشروعات مراكز تجارية ومولات جديدة

كما تعمل الشركة على تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء مولات تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أهمها، مول بنها التجاري الإداري على مساحة 400 م²، مكون من 3 بدرومات وأدوار متعددة، وتم تخصيص جزء منه لصالح محافظة القليوبية، ومول بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 8420 م² في مركز خدمات جنوب الأحياء السكنية، مول قنا بشارع الصفوة، وتبلغ مساحة المباني به 2200 م²، مشروع "شينزو آبي" التجاري: نقلة نوعية في منظومة التجارة

وأعلنت الشركة عن اقتراب افتتاح مجمع "شينزو آبي" التجاري بمحور المشير طنطاوي، كأحد أبرز المشروعات التي تستهدف تطوير التجارة الداخلية، حيث يوفر المجمع تجربة تسوق متكاملة للمواطنين، ويضم أقسام لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، وسلع غذائية متنوعة تشمل الزيوت، الأرز، السكر، البقوليات، ومنتجات الألبان، مستلزمات منزلية وأدوات المطبخ

ويتميز المجمع بنظام أمني متكامل وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى مكتب لحماية المستهلك، وماكينات ATM لتسهيل عمليات الشراء.

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