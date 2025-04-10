علي ربيع يقتنص إيرادات قوية بسينمات السعودية بـ «الصفا الثانوية بنات»

استطاع الفنان علي ربيع أن يقتنص إيرادات قوية لأحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الكوميديا “الصفا الثانوية بنات” الذي يأتي من إخراج عمرو صلاح.

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات فى السعودية

واستطاع الفيلم أن يحقق بدور العرض السينمائى السعودي إيرادات قوية تقدر بـ 4 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 54 مليون جنيه مصري خلال أسبوعي عرض.

إجمالي إيرادات الصفا الثانوية بنات فى مصر

وجنى الفيلم إجمالي إيرادات يُقدر بــ 15 مليونا و500 الف جنيهًا خلال 10 أيام عرض بالسينمات المصرية.

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس مشاركته في موسم عيد الفطر 2025، بفيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة محمد ثروت،هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

فيلم الصفا الثانوية بنات

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: "تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب.. وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك".

وتدور أحداث فيلم “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مع سارة الشامي.

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