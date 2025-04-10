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حوادث

محاكمة عصابة للسطو المسلح بالزاوية الحمراء

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عناصر تشكيل عصابي تخصص في السطو المسلح وسرقة حقيبة أموال من شخصين بعد استدراجهما ببيع كمية من السجائر لمحكمة الجنايات. 

استدراج شخصين بزعم بيع سجائر، سطو مسلح وسرقة حقيبة أموال فى الزاوية الحمراء

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط 5 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاستيلاء على (مبلغ مالى، هاتف محمول، مفتاح سيارة ملاكي) بالإكراه من شخصين عقب إيهامهما ببيع كمية من السجائر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – طبنجة صوت – سلاح أبيض - هاتف محمول ومفتاح سيارة "المبلغ بسرقتهما" – مركبة "توك توك" مستخدمة في ارتكاب الواقعة).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

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نيابة الزاوية الحمراء الزاوية الحمراء مدير أمن القاهرة النيابة العامة

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