محاكمة عصابة للسطو المسلح بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة عناصر تشكيل عصابي تخصص في السطو المسلح وسرقة حقيبة أموال من شخصين بعد استدراجهما ببيع كمية من السجائر لمحكمة الجنايات.

استدراج شخصين بزعم بيع سجائر، سطو مسلح وسرقة حقيبة أموال فى الزاوية الحمراء

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط 5 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاستيلاء على (مبلغ مالى، هاتف محمول، مفتاح سيارة ملاكي) بالإكراه من شخصين عقب إيهامهما ببيع كمية من السجائر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات – طبنجة صوت – سلاح أبيض - هاتف محمول ومفتاح سيارة "المبلغ بسرقتهما" – مركبة "توك توك" مستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.