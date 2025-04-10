الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في قنا

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادب برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى السلامية.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروي السلامية، تمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي أنه تم تتفيذ حالتين إزالة فورية لأبنية مخالفة على أراضي زراعية، وكانت الحالة الأولى فك شدة خشبية للدور الأول العلوي مساحة (175) متر تقريبا، والحالة الثانية ردم حفر تمهيدا لصب قواعد خرسانية على مساحة 175 متر تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية  وتمت الإزالة حتى سطح الارض.

وقد أشار رئيس المركز أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قرية السلامية مدينة نجع حمادي نجع حمادي

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