الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق بمحيط مصنع أسمنت في قنا

حريق
حريق

سيطرت الحماية المدنية في محافظة قنا على حريق نشب في كوم مخلفات من الكاوتش المستخدم كوقود داخل مصنع أسمنت في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وذلك بعد أن تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

تفاصيل حريق قنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل كوم مخلفات في مكان فارغ بمحيط مصنع أسمنت في مركز قفط.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وأخرى تابعة للمصنع للسيطرة على الحريق الذي نشب بسبب الطقس السيء وارتفاع درجة الحرارة في كوم من الكاوتش المفروم والمستخدم كوقود في مساحة فارغة داخل مصنع أسمنت دون وجود أي خسائر بشرية أو في المعدات والأجهزة الخاصة بالمصنع.

تم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق قنا قفط قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز قفط

مواد متعلقة

محافظ قنا يوجه بمد مواعيد غلق المحال العامة خلال فصل الصيف

محافظ قنا: قرية كرم عمران عانت لمدة 20 عاما من عدم وجود مياه عذبة (فيديو)

تحقيقات قانونية تكشف مخالفات مالية وإدارية في مشروع "جمعيتي" ومنطقة مبيعات قنا

مصرع مزارع بسبب ضربة فأس في قنا

الأكثر قراءة

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

بث مباشر، مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

مصدر يكشف حقيقة رحيل كولر ومفاوضات الأهلي مع شميت وروزه لخلافته

بيسيرو: لا نستحق توديع الكونفدرالية وتيشيرت الزمالك "تقيل" على بعض اللاعبين

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد توجه فريق أوكراني لواشنطن لمناقشة صفقة المعادن.. ماهي الموارد المعدنية في أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الأصل فى الموسيقى والغناء هي حلال (فيديو)

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

متى يرث المؤمن أرض الكافر؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية