السيطرة على حريق بمحيط مصنع أسمنت في قنا

سيطرت الحماية المدنية في محافظة قنا على حريق نشب في كوم مخلفات من الكاوتش المستخدم كوقود داخل مصنع أسمنت في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وذلك بعد أن تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تفاصيل حريق قنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل كوم مخلفات في مكان فارغ بمحيط مصنع أسمنت في مركز قفط.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وأخرى تابعة للمصنع للسيطرة على الحريق الذي نشب بسبب الطقس السيء وارتفاع درجة الحرارة في كوم من الكاوتش المفروم والمستخدم كوقود في مساحة فارغة داخل مصنع أسمنت دون وجود أي خسائر بشرية أو في المعدات والأجهزة الخاصة بالمصنع.

تم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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