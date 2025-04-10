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ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة ينظم مائدة مستديرة حول "دور الدراما في تشكيل قيم النشء والشباب"

مائدة مستديرة حول
مائدة مستديرة حول "دور الدراما في تشكيل قيم النشء والشباب"

يطلق الدكتور أشرف العزازى - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة منى الحديدي – أستاذ علم الاجتماع- ومقرر لجنة الشباب،  مائدة مستديرة بعنوان "الدراما ودورها فى تشكيل قيم النشء والشباب " التي تنظمها لجنة الشباب،بالتعاون مع مبادرة الف كاتب، الخميس 17 إبريل 2025 في تمام السادسة مساءً– بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
 

الدراما ودورها في تشكيل المجتمع

وتدير المائدة الدكتورة منى الحديدي – “أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان- مقرر اللجنة”، ويشارك فيها  الإعلامي د. حسين حسنى، المذيع بقناة الغد- نائب مقرر لجنة الشباب، ود. حنان جنيد –   العميد الأسبق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ودينا فاروق أبو اليزيد – عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص.


كذلك يشارك في الفعالية شريف سعيد – "رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي للشركة المتحدة ".
-د/صلاح سلام  -" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا"، وطارق سعدة- نقيب الإعلاميين "، وعبير حلمى – "رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج فنى – عضو لجنة الشباب"، د. غادة حلمى – " مدير تحرير دورية دراسات حقوق الإنسان بالهيئة العامة للإستعلامات "، محمود حجاج– "مؤسس مبادرة ألف كاتب "، مصطفى عمار – "رئيس تحرير الوطن."، د. نانسي إبراهيم – " مدرس بكلية الآداب بجامعة قناة السويس- عضو لجنة الشباب"، والإعلامية  نهى حمزة، والمنتج هشام سليمان  – " رئيس شبكة dmc الأسبق - نائب رئيس الشركة المتحدة سابقًا"، ود. هويدا مصطفى  – " عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا- عضو لجنة التظلمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والمخرج وائل  إحسان  .


 

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أشرف العزازى الأعلى للثقافة الدكتورة منى الحديدى الدكتور أشرف العزازي المجلس الأعلى للثقافة طارق سعدة مني الحديدي

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