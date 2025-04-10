الأعلى للثقافة ينظم مائدة مستديرة حول "دور الدراما في تشكيل قيم النشء والشباب"
يطلق الدكتور أشرف العزازى - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة منى الحديدي – أستاذ علم الاجتماع- ومقرر لجنة الشباب، مائدة مستديرة بعنوان "الدراما ودورها فى تشكيل قيم النشء والشباب " التي تنظمها لجنة الشباب،بالتعاون مع مبادرة الف كاتب، الخميس 17 إبريل 2025 في تمام السادسة مساءً– بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
الدراما ودورها في تشكيل المجتمع
وتدير المائدة الدكتورة منى الحديدي – “أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان- مقرر اللجنة”، ويشارك فيها الإعلامي د. حسين حسنى، المذيع بقناة الغد- نائب مقرر لجنة الشباب، ود. حنان جنيد – العميد الأسبق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ودينا فاروق أبو اليزيد – عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص.
كذلك يشارك في الفعالية شريف سعيد – "رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي للشركة المتحدة ".
-د/صلاح سلام -" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا"، وطارق سعدة- نقيب الإعلاميين "، وعبير حلمى – "رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج فنى – عضو لجنة الشباب"، د. غادة حلمى – " مدير تحرير دورية دراسات حقوق الإنسان بالهيئة العامة للإستعلامات "، محمود حجاج– "مؤسس مبادرة ألف كاتب "، مصطفى عمار – "رئيس تحرير الوطن."، د. نانسي إبراهيم – " مدرس بكلية الآداب بجامعة قناة السويس- عضو لجنة الشباب"، والإعلامية نهى حمزة، والمنتج هشام سليمان – " رئيس شبكة dmc الأسبق - نائب رئيس الشركة المتحدة سابقًا"، ود. هويدا مصطفى – " عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا- عضو لجنة التظلمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والمخرج وائل إحسان .
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