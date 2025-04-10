الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

مصرع شخص غرقا في ترعة بقنا

قنا,فيتو
قنا,فيتو

 لقى شخص خمسيني مصرعه، غرقًا داخل ترعة أمام كوبري المرور مركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثمانه.

 

تفاصيل غرق شخص بقنا

 كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمصرع شخص غرقًا إثر سقوطه داخل ترعة أمام كوبري المرور مركز بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.أ.ع، في الخمسنيات من عمره، مقيم قرية حجازة مركز قوص، غرقًا خلال سيره بجانب الترعة سقط فجأة، تم انتشال جثمانه من قبل قوات الإنقاذ النهري.

 

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قفط قنا قرية حجازة قوات الإنقاذ النهرى محافظة قنا

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