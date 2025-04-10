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حوادث

كروان مشاكل، حكاية بث ورط التيك توكر في سب الإعلامية ريهام سعيد

التيك توكر كروان
التيك توكر كروان مشاكل

كروان مشاكل، خرج التيك توكر كروان مشاكل في مقطع فيديو عبر منصة التيك توك يعتدى بالسب علي الاعلامية ريهام سعيد التي لم تصمت أمام ما يفعله وأقامت ضده دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بحبسه 4 أشهر. 

وأمام حكم أول درجة لم يقف كروان مشاكل عنده بل تقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية والتي يتم نظرها اليوم.

استئناف حبس كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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