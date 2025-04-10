كروان مشاكل، حكاية بث ورط التيك توكر في سب الإعلامية ريهام سعيد

كروان مشاكل، خرج التيك توكر كروان مشاكل في مقطع فيديو عبر منصة التيك توك يعتدى بالسب علي الاعلامية ريهام سعيد التي لم تصمت أمام ما يفعله وأقامت ضده دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بحبسه 4 أشهر.

وأمام حكم أول درجة لم يقف كروان مشاكل عنده بل تقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية والتي يتم نظرها اليوم.

استئناف حبس كروان مشاكل

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.