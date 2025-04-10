بيان عاجل بشأن عدم دعوة نواب أسيوط للمشاركة في زيارة رئيس الوزراء للمحافظة

تقدم النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن عدم دعوة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسيوط للقاء رئيس الوزراء في زيارته للمحافظة.

زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط

وقال سليمان في بيانه العاجل: تشهد محافظة أسيوط حاليا زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورغم ذلك لم يتم تقديم الدعوة لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة لعقد اجتماع معهم لعرض مشاكل المحافظة والمواطنين.

المشروعات التي يتم افتتاحها في أسيوط

وأضاف عضو مجلس النواب في بيانه: “وكذلك لم يتلقَ الأعضاء أى دعوات بالمشاركة في زيارات المشروعات التي يتم افتتاحها”.

دعوة الصحفيين

وتابع، وكذلك لم يتم دعوة الصحفيين بالمحافظة، منتقدا ذلك الأمر حيث أن النواب والصحفيين هم مرآة الشعب الحقيقية.



الدكتور مصطفى مدبولي

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بـ محافظة أسيوط.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.

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