الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
ads

 يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارته إلى محافظة أسيوط، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة. 

 

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء خلال زيارته أسيوط عدد من الوزراء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مبدولي محافظة اسيوط رئيس الوزراء مجلس الوزراء مجلس الوزراء اليوم

مواد متعلقة

مدبولي: أرقام توريد القمح ببداية الموسم مبشرة والدولة تقدم دعمًا للفلاحين

الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل مع حرب الرسوم الجمركية.. رئيس الوزراء: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة وندعم السعر المرن للدولار.. مدبولي: لا تخفيف لأحمال الكهرباء وهذا موقف تحريك أسعار الوقود

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن إيني الإيطالية ويكشف موقف صناديق الذهب

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

أول تعليق لرئيس الوزراء على أزمة بند الـ 8 سنوات بقانون الرياضة

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

رئيس الوزراء: التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات مستمر حتى مايو المقبل والأمور بدأت تنتظم

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

حجر وجريمة بلا جثة وبلاغ تغيب.. كلمة السر في مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك حول مصير بيسيرو

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

مصدر: الأهلي أنهى اتفاقه مع الونش "مدافع الزمالك" للانتقال إلى صفوفه

زلزال عنيف يضرب دولة عربية

منوعات

المزيد

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

المزيد

خدمات

المزيد

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية