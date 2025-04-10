أعضاء لجنة اختيار الأفلام في مهرجان كان السينمائي يشاهدون 2909 أعمال

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، أن أعضاء لجنة اختيار الأفلام في المهرجان، شاهدوا 2909 فيلما هذا العام، لاختيار الأفلام التي ستتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتتجه أنظار صناع وعشاق السينما، لمدينة كان الفرنسية، حيث سيتم الإعلان عن برنامج مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥ اليوم الخميس.

مهرجان كان يمنح روبرت دي نيرو السعفة الذهبة الفخرية

وأعلن مهرجان كان السينمائي عن تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، خلال حفل افتتاح الدورة الـ 78 للمهرجان، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية التي امتدت لعقود، ولإسهاماته العميقة في تاريخ السينما العالمية، بحسب بيان المهرجان.

مهرجان كان السينمائي

وسيقام في اليوم التالي للتكريم، الأربعاء 14 مايو، لقاء مفتوح مع دي نيرو على مسرح ديبوسي، يلتقي خلاله جمهور المهرجان، ويتحدث عن محطات بارزة في مسيرته.

وقال تعليقًا على التكريم: "أشعر بروابط قوية مع مهرجان كان.. ففي وقت يزداد فيه الانقسام في العالم، يظل المهرجان مكانًا يجمعنا كصناع أفلام، ورواة قصص، وجمهور، إنه بمثابة عودة إلى البيت".

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