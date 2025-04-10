وزير الزراعة يبحث مع أمين مجلس الأعمال الكويتي المصري تعزيز الاستثمارات بالقطاع

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع نواف العنزي رئيس مجلس الاعمال الكويتي المصري وذلك لبحث آليات تسهيل جلب الاستثمارات الكويتية بالقطاع الزراعي في مصر.

جاء ذلك في ختام مشاركة الوزير في اجتماعات مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فى العاصمة الكويتية، وقبل عودته للقاهرة.

وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمارات الزراعية مع الأمين العام لمجلس الأعمال الكويتي المصري

وخلال اللقاء أشار "فاروق" إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل لجذب الاستثمارات العربية في قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها قطاع الزراعة، مضيفا أن مصر أصبحت من الوجهات المفضلة للاستثمار حاليًا في ضوء توافر بيئة استثمارية محفزة وبنية تحتية رائدة في المنطقة وضعتها في مقدمة الدول العربية من حيث فرص الاستثمار المتاحة ليس فقط في قطاع الزراعة ولكن بكل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار الوزير إلى الصادرات الزراعية المصرية التى أصبح عليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لسمعتها الجيدة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الرقابة والصحة النباتية، كذلك تطوير منظومة الحجر الزراعي والمعامل المرجعية التي أقامتها وزارة الزراعة للتأكد من مطابقة الشحنات الزراعية المصدرة للشروط والمواصفات الفنية الدولية، لافتا إلى أن مصر على رأس دول العالم في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة ولديها منتجات زراعية تنافسية بالأسواق العالمية كما تنتج كميات هائلة من الطماطم والبطاطس مما كان له أثره الإيجابي على انخفاض أسعار السلع الزراعية.

وشدد على أهمية عقد لقاء مع المستثمرين الكويتيين أثناء زيارتهم المرتقبة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الزراعة ان هناك قطاعات وانشطة زراعية يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها من أهمها التصنيع الزراعي حيث تنتج وتصدر مصر كميات كبيرة من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، مؤكدا أن التصنيع الزراعي يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج محليًا وعالميا مما يكون له الأثر الفعال على زيادة دخول صغار المزارعين وزيادة الدخل القومي المصري من العملة الدولارية.

كما أشار إلى أهمية فتح السوق الكويتي أمام صادرات مصر من الخيول العربية التي تتميز بصفات عالمية نادرة.

ومن جانبه أعرب "العنزي" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة مشيرا إلى أن مصر بالنسبة للكويت هي مقصد هام للاستثمار فى المجال الزراعي نظرا لما شهدته الزراعة المصرية من تطور خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء اهتمام الرئيس السيسي بتحديث القطاعات الاقتصادية بشكل عام في مصر، وأنه سيفتتح احدث استثماراته في مصر قريبا وهو المصنع الرابع لصناعة وإنتاج المخبوزات بمدينة 6 أكتوبر، حيث يمتلك ثلاثة مصانع أخرى في مصر .



"العنزى" أشاد كذلك بالبنية التحتية التي شهدتها مصر واعتزاز رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر نظرا لاهتمام القيادة السياسية في البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون فيما بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والكويت.



ومن ناحيته، لفت السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت إلى أن هناك اهتماما كويتيا بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة المصرية حريصة على استيعاب هذا الاستثمار وتحفيزه ومساندته.



وفي نهاية اللقاء، وجه وزير الزراعة الشكر للسفير أسامة شلتوت لبذله جهد كبير خلال الزيارة ومشاركته في اجتماعات الوزير مع المسئولين الكويتيين.



حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة.

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