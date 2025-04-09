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أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع وزيرة المالية الكويتية زيادة فرص الاستثمار في مصر

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المهندسة نورة سليمان الفصام وزيرة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت لبحث فرص زيادة الاستثمارات الكويتية في القطاع الزراعي في مصر في ضوء التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي فى البنية التحتية وزيادة الإنتاج الزراعي واهتمام الدولة المصرية بالتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام والتي يصدر منها كميات كبيرة في العام.


ومن جانبه أشار "فاروق" الى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة فى ضوء الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقليل الفجوة بين المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة لتوفير العملة الدولارية.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الكويتية في إطار المصلحة المشتركة win-win situation وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.


كما اشار "فاروق" إلى أن الاستثمارات الكويتية الحالية التي تجريها بعض الشركات الكويتية مثل شركة الغانم في مجال الأمن الغذائي والتي استطاعت من خلاله تصدير كميات كبيرة من الخضر إلى خارج مصر والكويت.

ومن جانبها أشارت نورة سليمان إلى أن هناك فريق عمل كويتي يقوم حاليا بإعداد استراتيجية للأمن الغذائي الأمر الذي يمكن مشاركة الجانب المصري فيها لتحديد ما يمكن الاتفاق عليه من مشروعات في ضوء اهتمام الجانب الكويتي بزيادة المخزون الاستراتيجي. 
وأعربت عن أن هناك ضرورة ملحة للتعاون المصري الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة خلال السنوات الماضية والتي أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي من أهم أولويات الشعوب والدول في المرحلة الحالية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل في هذا الأمر مع الجانب الكويتي.

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علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المهندسة نورة سليمان الفصام الاستثمارات الكويتية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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