تجديد حبس عصابة مخدرات تقودها سيدة في كرداسة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سيدة وعاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

جاء ذلك عقب تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من مخدرات "الاستروكس" و"الفودو" و"الشابو"، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يستعدون لترويج تلك المواد بين عملائهم في المنطقة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون أمام رجال المباحث بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدين أنهم يتخذون من أحد الأماكن المهجورة في المنطقة وكرا لتخزين المخدرات وتوزيعها على الزبائن.

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