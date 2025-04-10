الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ29 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 5 مواجهات قوية.


مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

القناة ضد أبوقير للأسمدة - 3:30 مساء 
أسوان ضد المقاولون - 3:30 مساء 
كهرباء الإسماعيلية ضد بروكسي - 3:30 مساء 
بلدية المحلة ضد المنصورة - 3:30 مساء 
وي ضد وادي دجلة - 6 مساء

نتائج مباريات الأربعاء في الجولة الـ29 من دوري المحترفين

ديروط ضد منتخب السويس  2-1

الداخلية ضد لافيينا  0-1

سبورتنج ضد طنطا 0-0

بترول أسيوط ضد راية 1-1

السكة الحديد ضد الترسانة  0-0

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين دوري القسم الثاني القسم الثاني القناة المقاولون بلدية المحلة وادي دجلة

مواد متعلقة

الترسانة والسكة الحديد يتعادلان سلبيا في دوري المحترفين

نتائج 4 لقاءات من مباريات اليوم في الجولة الـ29 من دوري المحترفين

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

حجر وجريمة بلا جثة وبلاغ تغيب.. كلمة السر في مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك حول مصير بيسيرو

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

مصدر: الأهلي أنهى اتفاقه مع الونش "مدافع الزمالك" للانتقال إلى صفوفه

زلزال عنيف يضرب دولة عربية

منوعات

المزيد

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

المزيد

خدمات

المزيد

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية