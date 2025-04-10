محمد جبران يلتقي وزير الهجرة اليوناني لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة المصرية

اتفق وزير العمل محمد جبران، مع إفرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني.

وتُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان، وكذلك تفعيل قنوات الاتصال، وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية،وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاقية - حتى الآن- لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.

وأكد الطرفان على التزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية،كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد،والصيد.

جاء ذلك لقاء الوزير جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إفرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني.

وبحسب بيان اليوم الخميس، أكد الجانبان عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، واللقاءات الثنائية بين قادة البلدين في كافة المجالات..

وأشار الوزير جبران إلى هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،و رئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان،مطلع العام الجاري،والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة.

كما أكد الوزير جاهزية الوزارة، لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،وأشار إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر،وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي.

كما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة، مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا،وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا.

من جانبه أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية، وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة، في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الأيدي العاملة المصرية، موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني،كشريك في اختيار الأيدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.

شارك في الاجتماع من الجانب اليوناني: سيفاستي فولوداكي نائب وزير الهجرة واللجوء، و إيمانويل لوجوثيتيس الأمين العام لسياسات الهجرة،انجيليكي غراماتيكوبولولو، رئيسة إدارة التعاون الأوروبي،وسوفوكليس مانداليديس المستشار الدبلوماسي،و أثناسيوس ليوسس،القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليونان بالقاهرة.

ومن وزارة الخارجية المصرية،المستشار أحمد السكري،عن قطاع الشئون الأوروبية ومن وزارة العمل المصرية، المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وامنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير..

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