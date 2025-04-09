الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية سبل التعاون المشترك

وزير العمل مع رئيس
وزير العمل مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، فيتو
ads

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مع ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، وذلك تزامنًا مع الافتتاح الرسمي لجامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية.

وتقدم الوزير جبران بالتهنئة الي رئيس الوزراء، بمناسبة افتتاح "الجامعة"، موضحًا أنها تُجسد التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، حيث تتماشى أهداف الجامعة مع رؤية مصر في تخريج طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل، مُرحبًا بالتعاون مع "الجامعة" للإسهام في دعم جهود الدولة بالتعاون مع كافة الشركاء برفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية والماهرة والمدربة، ولإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في كافة المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع.

وأشار الوزير جبران إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،وأن لديها قاعدة بيانات تضم كوادر مُدربة على متطلبات سوق العمل، مُشيرًا إلى لقاء سابق مع وفدِ من اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية،لفتح أفاق جديدة في سوق العمل الألماني أمام الكوادر المصرية في كافة المجالات،كما بحث الجانبان مقترحات بشأن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وولاية ساكسونيا في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وكذلك إمكانية تأسيس مركز تدريب مُعتمد للتدريب على احتياجات سوق العمل في ولاية ساكسونيا.

وأوضح رئيس وزراء ولاية ساكسوني عن زيارة مرتقبة لوزير العمل عن ولاية ساكسونيا إلى القاهرة، لتكون فرصة للمزيد من التعاون في مجالات العمل.

شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل التعليم والبحث العلمى رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية رئيس وزراء ولاية ساكسونيا وزير العمل محمد جبران ولاية ساكسونيا الالمانية

مواد متعلقة

وزارة العمل: افتتاح مركز ريادة المرأة بالمنوفية خطوة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة

وزارة الثقافة تشارك في اجتماعات مجموعة العمل لدول البريكس

العمالة غير المنتظمة تطالب وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان المبارك

وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" حول التشغيل

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الزمالك وستيلينبوش في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2025

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

المصري وسيمبا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته بسعة الرزق والراحة النفسية

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية