تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز

الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بعد غد السبت.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: أشرف بن شرقي حسين الشحات وجراديشار.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بتجميد عمل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف منذ شهر تقريبا.

أضافت: الخطيب طلب من لجنة التخطيط التوقف عن اجتماعاتها وإصدار توصياتها تمهيدًا لإلغاءها في ظل تولي شركة الكرة زمام أمور إدارة ملف كرة القدم.

وأوضحت أن الخطيب يميل إلى توحيد الرؤية الفنية بين شركة الكرة والجهاز الفني بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه محمد شوقي، ومن ثم استقر على إلغاء لجنة التخطيط.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غد السبت.

كما يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم، لحسم موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة بيراميدز السبت القادم، حيث غاب اللاعب عن رحلة موريتانيا الأخيرة لمواجهة الهلال السوداني بسبب الإصابة.

كما قالت مصادر مطلعة إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

أضافت: الونش تغيب عن جلسة وكيله أمس مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في مؤشر قوي لرغبة اللاعب في استكمال اتفاقه مع الأهلي للرحيل إلى صفوفه.

وأوضحت أن اللاعب تواجد في أحد فنادق التجمع الخامس منتظرا عودة وكيله بعد انتهاء جلسته مع مسئولي الزمالك، حيث يميل اللاعب لقبول عرض الأهلي والرحيل إلى صفوفه.

كما بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق بيراميدز بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين بعد غد السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غد السبت.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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