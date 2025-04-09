الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

تفحم سيارة ملاكي التهمتها النيران داخل جراج بعزبة النخل

حريق سيارة،فيتو
حريق سيارة،فيتو

التهمت النيران سيارة ملاكى داخل جراج بمنطقة عزبة النخل دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

حريق سيارة داخل جراج بعزبة النخل 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى داخل جراج بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

 

وبالفحص تبين تفحم السيارة  وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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