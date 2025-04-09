تفحم سيارة ملاكي التهمتها النيران داخل جراج بعزبة النخل

التهمت النيران سيارة ملاكى داخل جراج بمنطقة عزبة النخل دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

حريق سيارة داخل جراج بعزبة النخل

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى داخل جراج بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وبالفحص تبين تفحم السيارة وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.