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رياضة

موعد مباراة دورتموند وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بوروسيا
موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني نظيره برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا علي أرضية ملعب سيجنال ايدونا بارك.

 

وتعد مهمة دورتموند صعبة للغاية بعد خسارته في مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 4-0.

 

ويلتقي الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان بالدور نصف النهائي من دوري الأبطال الموسم الجاري.

 

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

وتنطلق صافرة مباراة  بوروسيا دورتموند ضد برشلونة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة عبر إحدي قنوات beIN Sports.
 

وواصل برشلونة عروضه القوية في جميع البطولات، حيث حقق فوزًا كبيرًا (4-0) على ضيفه بوروسيا دورتموند،  في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ولم يخسر الفريق الكتالوني في أي من مبارياته الـ23، التي خاضها خلال عام 2025 حتى الآن، في مختلف المسابقات (19 فوزًا و4 تعادلات).

وتعد هذه أفضل بداية لبرشلونة في أي عام، طوال تاريخه، متفوقًا على سجله السابق في 2016، عندما خاض 22 مباراة دون خسارة (19 فوزًا و3 تعادلات)، وفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات.


ويتألق البارسا هذا الموسم على جميع الجبهات، تحت قيادة مديره الفني الألماني، هانز فليك، حيث يتصدر أيضا جدول ترتيب الليجا، كما صعد لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك.

 

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

 

وتقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

 

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي.. 

 

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان 

آرسنال 3-0 ريال مدريد 

برشلونة  4-0 بوروسيا دورتموند 

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا 


 

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