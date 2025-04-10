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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في غزة والسودان

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البريطاني

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء 9 إبريل اتصالًا هاتفيًا من ديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى تناول خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية، والحرص على مزيد من تطويرها وتعميقها فى المجالات المختلفة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره البريطاني على ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الاسرائيلى الراهن، مشيرا الي اهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة علي شعوب المنطقة. 


وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول ايضا التطورات في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعم للسودان ولأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة أراضيه، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الأخيرة فى السودان وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في البلاد.

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بدر عبد العاطى وزير الخارجية ديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية منطقة الشرق الأوسط قطاع غزة السودان

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