الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

انخفاض كبير، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض على شمال البلاد وحتى شمال القاهرة، كما يشهد جنوب الصعيد انخفاض ما يقرب من 10 درجات مئوية  ليسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية حار على الجنوب والجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار ورياح وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

بداية الانخفاض، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  13  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 11  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 32

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