مع نجاة ورشدي أباظة، ظهور نادر لوالد ياسمين عبد العزيز في فيلم "ابنتي العزيزة شكرا"

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، فيديو لظهور نادر لوالدهما من فيلم "ابنتي العزيزة شكرا" للفنان رشدي أباظة والفنانة نجاة.

وعلق وائل عبد العزيز على الفيديو، قائلًا: "بفتح لقيت أبويا الله يرحمه في فيلم ابنتي العزيزه".

ورحل والد ياسمين عبد العزيز عن عالمنا في شهر يناير الماضي 2025.

وفيلم "ابنتي العزيزة شكرا" من إنتاج عام 1971، وشارك في بطولته كل من رشدي أباظة ونجاة الصغيرة وعمر خورشيد وزوزو شكيب، ومن إخراج حلمي رفلة.

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