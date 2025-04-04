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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تعود إلى "زوجة رجل مش مهم" استعدادا لعرضه في عيد الأضحى

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، فيتو

استأنفت الفنانة عبد العزيز تصوير فيلمها الجديد زوجة رجل مش مهم تمهيدًا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى، وجمعتها المشاهد التي تم تصويرها الفنان أكرم حسني.

 

 

وتلعب ياسمين عبد العزيز شخصية سيدة مرتبطة بأحد الرجال، لكنها تجد فيه صفات تجعله غير مهم عند الجميع، مما يجعلها تدخل في مشاكل معه، وتطلب منه أن يغير من شخصيته ليصبح مهم.

ويشارك في فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلًا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

 

وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.

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ياسمين عبدالعزيز زوجة رجل مش مهم أكرم حسني افلام عيد الاضحي

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