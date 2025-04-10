تفاصيل مؤتمر "القانون والذكاء الاصطناعي" بالأعلى للثقافة

يطلق الدكتور أشرف العزازي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، مؤتمرا بعنوان: (القانون والذكاء الاصطناعي).

وينظم المؤتمر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك يوم الأربعاء 30 إبريل 2025م؛ في تمام العاشرة صباح بقاعة المجلس الأعلى للثقافة حتى الرابعة مساءً، وذلك وفق الجوانب العلمية والتنظيمية المرفقة.

الأعلى للثقافة

فى سياق آخر يعقد المجلس الأعلى للثقافة مؤتمر "الاتجاهات العالمية الحديثة في توظيف الذكاء الاصطناعي في المنتج الثقافي والإعلامي، يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل من 11 صباحًا إلى 4:30 عصرًا.

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