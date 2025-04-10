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ثقافة وفنون

فيلم سيكو سيكو يحقق 3 ملايين جنيه أمس

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

فيلم سيكو سيكو، يواصل فيلم سيكو الفنان عصام عمر والفنان طه دسوقي، في صدارة شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025.

ايرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم سيكو سيكو أمس الأربعاء إيرادات أكثر من 3 ملايين جنيه في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي 

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

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فيلم سيكو سيكو سيكو سيكو فيلم سيكو الفنان عصام عمر و الفنان طه دسوقي

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