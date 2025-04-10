بعد مفاجأة تقرير التحريات، خطوة جديدة من النيابة بشأن واقعة طبيب القاهرة الجديدة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة طبيب أسنان في العقد الرابع من عمره ملقاة أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، تسلمت تحريات المباحث الجنائية المبدئي في واقعة العثور على جثة الطبيب والتي كشفت أنه لا توجد شبه جنائية وأن الوفاة نتيجة تعاطي جرعة كبيرة من المواد المخدرة مما أدى لهبوط حاد والذي نتج عنه وفاة في الحال.

العثور على جثة طبيب أسنان بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة ملقاة أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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