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ثقافة وفنون

اليوم، عرض فيلم "نجوم الساحل" بدول الخليج، وأحمد داش يعلق

نجوم الساحل، فيتو
نجوم الساحل، فيتو

يعرض اليوم فيلم نجوم الساحل بدول الخليج بعد فترة من عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، بناء على رغبة الجهة المنتجة للعمل.

ونشر الفنان أحمد داش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من كواليس الفيلم، وأرفقها بتعليق يعلن فيه بدء عرض الفيلم في جميع دور العرض العربية ابتداءً من اليوم الخميس 10 أبريل.

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بنحو 250 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء.

 

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصى إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

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