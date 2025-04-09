الحكومة: نوفر الاحتياجات المالية لمنع تخفيف أحمال الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: سنعمل على توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف.

تخفيف أحمال الكهرباء

وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "إن شاء الله مفيش تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف".

سعر صرف مرن وجذب الاستثمار

وأشار إلى أن التغيرات العالمية قد تخلق بعض الفرص للدول التي لديها مزايا نسبية مثل القدرة على جذب الاستثمار وسعر صرف مرن.

ولفت إلى أن التضخم العالمي قد يرتفع نتيجة القرارات الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن عملية تنظيم الدخول والخروج من منطقة الأهرامات التي تخضع للتطوير تم الاتفاق عليها منذ أشهر وحدث خروج عن هذه الضوابط بالأمس.

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