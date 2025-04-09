الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض جديد بدرجات الحرارة غدًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة  غدا الخميس، بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 20: 21 درجة  مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى من 23: 24 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24: 29 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق. 

بداية الانخفاض، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدًا الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و معتدلاعلى السواحل الشمالية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  15

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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