الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

شروط حمل الأدوية على متن الطائرة منعا للمصادرة

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو
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يسمح فقط بـحمل الأدوية بكميات معينة علي متن الطائرة مع ضرورة وجود ما يثبت أسباب حمل تلك الأدوية بروشتة علاج من الطبيب، وإلا يصبح الراكب مخالف ويتم تحريز المضبوطات.

 

الأدوية المسموح بحملها على متن رحلات مصر للطيران

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض قائمة بالأدوية المسموح بحملها على متن رحلات مصر للطيران:

 

الأدوية وأطعمة الأطفال

يسمح بحمل الأدوية الضرورية وأطعمة الأطفال بكميات أكبر من حد العبوة 100 مل، على متن الطائرة خلال السفر، ويرجى الحرص على حمل المستندات التي تؤكد أهمية الأدوية أثناء الرحلة إن طُلبت منك.

 

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران 

قد يشترط الراكب اختبار ألبان الأطفال، أو الماء المعقم، أو الأطعمة السائلة للتأكد من كونها أصلية، وتوصي مصر للطيران بترتيب ذلك قبل إنهاء إجراءات السفر لتجنب أي تعطيل غير ضروري.

ينبغي أن تكون لكل دواء قد يحمله العميل في الأمتعة الخفيفة أو يحمله معه بطاقة مطبوعة بطريقة احترافية تبين ماهية الدواء أو اسم الشركة المصنعة أو يرفق به البطاقة الصيدلانية، حيث تم إحباط العديد من محاولات تهريب الأقراص المخدرة بحوزة ركاب قادمين من الخارج.

 

يمكن حمل أدوات/مستلزمات مرض السكري بما في ذلك الحقن، ولكن سيتم فحص تلك الأدوات للتأكد من عدم إخفاء أية أشياء ممنوعة.

- يُنصح العملاء بحمل خطاب من طبيبهم يؤكد حاجتهم إلى مواد طبية يحملونها، فبعض الدول تطلب تقديم خطاب كهذا.

يواصل مطار القاهرة استعداداته لمواجهة كثافة التشغيل للرحلات خلال عطلة عيد الأضحى والإجازات الصيفية، لتسهيل حركة السفر داخل صالات السفر والوصول.

وهناك مجموعة من الإرشادات الهامة لتفادي التكدس داخل صالات السفر والوصول أثناء اجازة عيد الأضحى:

الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف (4:30) بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية).

 

استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه توفيرًا لوقتهم قبل السفر.

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