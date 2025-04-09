اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

اعترفت أم بريطانية بقتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات الذي توفي في منزل العائلة قبل أيام من عيد الميلاد العام الماضي.

وأقرت كلير بوتون (35 عاما) بالذنب في تهمة القتل غير العمد لطفلها لينكولن خلال جلسة استماع قصيرة في المحكمة أخيرا، لكنها نفت ارتكاب جريمة القتل.

وفي التفاصيل التي أوردتها "ديلي ميل" البريطانية، هرعت خدمات الطوارئ إلى منزل في إسيكس، في 15 ديسمبر، بعد أن عبرّ متصل عن قلقه البالغ على سلامة طفل وامرأة

وفور الوصول، حاول رجال الشرطة والمسعفون إنقاذ الطفل "لينك"، لكن أُعلنت وفاته في مكان الحادث بعد وقت قصير، فيما نُقلت الأم إلى المستشفى لفترة وجيزة قبل نقلها لمركز التحقيق.

وصرح أحد أقارب العائلة في وقت سابق بأن الصبي كان مصابًا بالتوحد وغير قادر على الكلام، دون الكشف عن الطريقة التي توفي بها ودور أمه في الحادثة.

وفي جلسة استماع قصيرة بمحكمة إسيكس للطب الشرعي في يناير المنصرم، سمعت المحكمة أن وفاة تلميذ المدرسة كانت "غير محددة، في انتظار مزيد من التحقيقات".

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