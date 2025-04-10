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حوادث

اليوم، محاكمة بلوجر شهيرة بجريمة مخلة في أكتوبر

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة أكتوبر اليوم الخميس، محاكمة بلوجر شهيرة على خليفة اتهامها بجريمة مخلة.

وكانت محكمة أكتوبر، قررت في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة البلوجر الشهيرة في اتهامها بجريمة مخلة لجلسة اليوم 10 أبريل لإرفاق صورة رسمية من تقرير كاميرات مراقبة.

 

محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها في جريمة مخلة بأكتوبر

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر تدعى “ع. ا”، وترحيلها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة في اتهامها بالزنا.

 

وحضر لقسم شرطة أكتوبر، مأمورية من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام وبصحبتها بلوجر تدعى “ع. ا”، 30 سنة، مقيمة بـ كمبوند في دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حكم حضوري سنة، وجرى اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

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