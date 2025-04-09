تفاصيل الحالة الصحية لـ ميلا الزهراني بعد إجراء عملية جراحية

خضعت الفنانة السعودية ميلا الزهراني لعملية جراحية تجميلية لإزالة اللغلوغ بسبب زيادة وزنها، ما أدى إلى اختفاء ملامح فكها بشكل واضح، على حد قولها.

في هذا السياق، أعلنت ميلا خضوعها للجراحة في بث مباشر لها عبر حسابها على "سناب شات"، قالت فيه: "سويت عملية إزالة اللغلوغ، لأن حسيت وزني زاد، وبدأ تحديد فكي يختفي، وما عاد في بروفايل واضح، لذا قررت إزالته".

وشرحت ميلا لمتابعيها تفاصيل دقيقة عن العملية الجراحية، قائلة: "عملية شفط اللغلوغ تتم عن طريق الحقن بإبرة في منطقة الفك، لشفط كل الدهون، وشد المنطقة ليعود الوضع لطبيعته قبل السمنة أو زيادة، كما يمكن شد الرقبة في حالات الترهل وتحديد الفك".

وأكدت الممثلة السعودية أنها لا تشجع على الخضوع لعمليات التجميل، مشيرة إلى أن عملية شفط اللغلوغ من الإجراءات التجميلية المهمة، لافتة النظر إلى إجرائها لكونها خفيفة ولا تتطلب مزيدا من الوقت، وفق تعبيرها.

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