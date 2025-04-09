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الأكاديمية العربية تمنح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر الدكتوراه الفخرية

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية  فعاليات حفل تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية الممنوحة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ورئيس جمعية المنظمة البحرية الدولية.

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أقيم الاحتفال  بحضور ارسينو دومينجيز سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، والدكتور أحمد تامر، رئيس مرفأ طرابلس رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والقيادات البحرية الدولية.

ويأتي هذا التكريم الرفيع تقديرًا لجهود صاحب سمو الأمير خالد بن بندر وإسهاماته البارزة  في دعم قضايا الدول العربية في مجال النقل البحري الدولي.

و أعرب رئيس  الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية  عن اعتزاز الأكاديمية بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم المنظمات الدولية وتعزيز الأمن والسلامة البحرية على مستوى العالم مشيدًا بالجهود القيمة التي يبذلها سمو الأمير في خدمة هذا القطاع الحيوي.


من جانبه، أعرب سمو الأمير خالد بن بندر عن شكره وتقديره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على هذا التكريم، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تخريج الكفاءات البحرية المؤهلة ورفد هذا القطاع بالكفاءات اللازمة.

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الاسكندرية الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار

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