حريق يلتهم مزرعة في بولاق الدكرور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مزرعة بمنطقة بولاق الدكرور دون وقوع أي إصابات.

حريق مزرعة ببولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط حريق مزرعة لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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